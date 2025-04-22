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Adıyaman'da DEAŞ Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı
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Adıyaman'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik propagandadan gözaltına alınan Z.H.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla Z.H.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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