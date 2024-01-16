Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığını tespit ettiği B.H'nin adresine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.