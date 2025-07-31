Adıyaman'da Damdan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

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Adıyaman'da, 2 katlı bir evin damında oturan S.L. dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da oturduğu evin damından düşen kişi ağır yaralandı.

Karapınar Mahallesi'nde 2 katlı bir evin damında oturan S.L. aniden dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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