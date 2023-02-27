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Adıyaman'da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi

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Adıyaman'da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi

DEPREMLERDE Adıyaman Gölbaşı'nda dağların arasında oluşan ve metrelerce uzayan fay kırığı havadan görüntülendi.

DEPREMLERDE Adıyaman Gölbaşı'nda dağların arasında oluşan ve metrelerce uzayan fay kırığı havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Adıyaman, depremin en çok yıkıma uğrattığı yerlerden biri oldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan Mahallesi mevkiinde dağların arasında oluşan ve metrelerce uzayan fay kırığı havadan görüntülendi. Fay kırığı nedeniyle mahalleye çıkan bir yol kullanılamaz hale geldi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Gölbaşı Kahramanmaraş Elbistan Adıyaman Güncel Haberler

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