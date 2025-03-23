Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı Ön Seçiminde Sandık Sayısı Artırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçiminde, yoğun katılım nedeniyle dayanışma sandığı sayısı 8'e çıkarıldı. Oy kullanma işlemleri 08.00'de başladı ve katılımın artarak devam etmesi bekleniyor.

(ADIYAMAN)- Adıyaman'da, yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçiminde katılım yoğunluğundan dolayı dayanışma sandığı sayısı 8'e çıkarıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında, her ilde olduğu gibi Adıyaman'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00'dan itibaren başladı. Parti üyeleri için kurulan sandıkların yanı sıra, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuruldu. Adıyaman'da Can Düğün Salonu'nda yapılan oylamada, katılımın yoğun olmasından dolayı sandık sayısı artırıldı.

Üye olmayanlar için kurulan 4 dayanışma sandığı, salon önünde oluşan yoğun kalabalık dolayısıyla 8'e çıkarıldı. 15 üye sandığıyla birlikte sandık sayısı 26'ya yükseldi.

Oy kullanma işleminin süreceği 17.00'a kadar katılımın artarak devam etmesini bekliyor.

Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı Ön Seçiminde Sandık Sayısı Artırıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title