Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı. Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı. Adıyaman Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görev yapan araştırma görevlisinin dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik galiz ifadeler kullandığı kaydedildi. Söz konusu hakaretin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Adı geçen şahıs olay günü açığa alınmış ve hakkında yetkili makamlarca idari soruşturma başlatılmıştır. Kişi hakkındaki adli soruşturma da devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

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