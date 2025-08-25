Adıyaman'da Çöken Yolda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı
Adıyaman'da, çöken yolda mahsur kalan otomobil, belediye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Sürücü, yardım isteyerek bölgedeki yetkililere başvurdu.
M.G. idaresindeki 46 PP 628 plakalı otomobil, Ali Taşı Mahallesi'nde seyir halindeyken çöken yolda mahsur kaldı.
Araçtan inen sürücü, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye gelen Adıyaman Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı bulunduğu yerden kurtardı.
Ekipler, yolu trafiğe kapatarak onarım çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel