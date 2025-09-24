Adıyaman'da Çocuk Halatlara Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Adıyaman'da parkta oynarken kafası halatlara sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak annesine teslim edildi.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı sırada kafası halatların arasına sıkıştı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak annesine teslim etti.
Anne, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel