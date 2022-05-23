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Adıyaman'da "Çocuk gözüyle pandemi" konulu resim sergisi açıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da 'Çocuk gözüyle pandemi' konulu resim sergisi açıldı

Adıyaman'da ortaokulu öğrencileri tarafından "Çocuk gözüyle pandemi" konulu resim sergisi açıldı.

Adıyaman'da ortaokulu öğrencileri tarafından "Çocuk gözüyle pandemi" konulu resim sergisi açıldı.

İnceler Ortaokulu'nda eğitim gören 23 öğrenci, Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadir Bağcı koordinasyonunda resimler hazırladı.

Çalışmalar, kentteki bir alış veriş merkezinde sergilendi.

Resim sergisine Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, Memur Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Ali Deniz, okul müdürü, idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadir Bağcı, yaptığı açıklamada, "Çocuklar pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarını bir melek, bir kahraman gibi betimleyerek bir anlamda teşekkürlerini sunmuş oldu." dedi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, İnceler, Çocuk, Güncel, Haberler

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