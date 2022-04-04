ADIYAMAN'DA ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİ AÇILDI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, TBMM'de kabul edilen "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na yönelik oluşturulan özel teslim merkezinde uygulama başlatıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 7 uzman ile hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İhtiyaç halinde öğretmenlerden de destek alacaklarını belirten Başsavcı Bozan Çevik, "Bundan sonra çocuk teslimlerimiz çocuk teslimleri olarak belirlenen Adıyaman özelinde 9 merkez belirledik. Burada görev yapacak uzmanlarımız özel eğitimlere tabi tutuldu, gerekli eğitimleri aldılar. Bu işlemi gayet sağlıklı bir şekilde yürüteceğimize inanıcımız tamdır" dedi. dedi.