Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da çoban kayalıklardan düşerek yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyularını otlatan çoban, kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve çoban kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyuların otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.

Oyratlı köyü yakınlarında koyunlarını otlatmak için sarp araziye çıkan Mehmet Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir saatlik çalışmanın ardından çobanı bulunduğu yerden aldı.

Yaralı ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Besni Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title