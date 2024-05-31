Adıyaman'da çoban kayalıklardan düşerek yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyularını otlatan çoban, kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve çoban kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyuların otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.
Oyratlı köyü yakınlarında koyunlarını otlatmak için sarp araziye çıkan Mehmet Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir saatlik çalışmanın ardından çobanı bulunduğu yerden aldı.
Yaralı ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.