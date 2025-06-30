Adıyaman'da Cinayet Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da Cinayet Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı
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Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olayla alakalı Emniyet ve Adliye süreçleri devam ediyor.

Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Haziran'da Sümerevler Mahallesi'ndeki Eğriçay Parkı'nda Sinan Çelik'in darbedilerek öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve delil toplama çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, olayın şüphelileri M.G.S, E.S, M.İ.S, S.G, G.T. ve E.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G.S, E.S, M.İ.S, S.G. ve G.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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