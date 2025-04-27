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Adıyaman'da 'Cin Çıkarma' Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Adıyaman'da 'Cin Çıkarma' Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Adıyaman'da polis, para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar bulundu.

ADIYAMAN'da, polisin para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan para alarak 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet, çok sayıda muska yapımında kullanılan obje, mağdura ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

Kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise, bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden R.K., A.U ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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