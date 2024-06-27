Adıyaman'da çıkan örtü yangınlarında 14 hektarlık alan zarar gördü
Adıyaman'ın Çatalağaç ve Gerger ilçelerinde çıkan örtü yangınları rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgelerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve diğer kurumların ekipleri sevk edildi. Hatay'dan havalanan helikopterler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Kontrol altına alınan yangınlarda 14 hektarlık alan zarar gördü.
Adıyaman'da 2 bölgede çıkan örtü yangınlarında 14 hektarlık alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Çatalağaç ile Gerger ilçesi Ağaçlı köyü kırsalında çıkan anız yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede örtü yangınına dönüştü.
İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve çeşitli kurumların ekipleri sevk edildi.
Yangınların söndürülmesine Hatay'dan havalanan Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter de destek verdi.
Kontrol altına alınan yangınlarda 14 hektarlık alan zarar gördü.