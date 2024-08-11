Adıyaman'da çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü

Adıyaman'da çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

Merkeze bağlı Palanlı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazöz, müdahale aracı ve su tankeri ile yangına müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucunda ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında zarar gören 40 hektarlık alan dronla görüntülendi.