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Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adıyaman'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşamezrası Köyü'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında 2 bin 500 dönümlük alan ve bazı ağaçlar zarar gördü.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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