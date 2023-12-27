Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu
Malazgirt Mahallesi'nde A.H'ye ait 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri servis edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.
Malazgirt Mahallesi'nde A.H'ye ait 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri servis edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.