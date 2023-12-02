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Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

2 Aralık 2023 23:32 Son Güncelleme: 23:34 Abone Ol

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı. Kargalı köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.