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Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Atatürk Barajı yolunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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