Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Atatürk Barajı yolunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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