Adıyaman'da çıkan anız yangını yürekleri ağza getirdi

Adıyaman Ticaret Borsası binasına ve bağ evlerine sıçramadan söndürüldü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ekiplerin söndürmek için seferber olduğu anız yangını, Adıyaman Ticaret Borsası binası ve bağ evlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Ticaret Borsası yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgardan dolayı hızla büyüyen anız yangınına olay yerine gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca bu defa destek ekipler sevk edildi.

Vidanjörler, AFAD ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA, jandarma ekipleri ve polis ekipleri yangına müdahale için olay yerine gönderildi.

Yaklaşık 250 dönümlük alana dağılan yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Alevlerin Adıyaman İl Ticaret Borsası Başkanlığı binası ile civarda bulunan birçok bağ evine sıçramaması için ekipler bir yandan önlemler alırken bir yandan da alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının bulunduğu alana Adıyaman Vali Yardımcısı Muhammed Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı gelerek çalışmaları inceleyip durum hakkında bilgiler aldı.

Ekiplerin yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Yaklaşık 200-250 dönümlük alan tabii gece koşullarında görebildiğimiz kadarıyla, gündüz daha net gözükecek. Bir anız yangını ile karşı karşıya kaldık. Ama sağ olsunlar bizim itfaiye ekibi, AFAD, orman, jandarma ve diğer arkadaşların çok ciddi bir gayretiyle şu an söndürüldü ve soğutma işlemleri yapılıyor. Çok şükür bir can kaybı yok. Ticaret Borsası binasına ve bağ evlerine sıçrama olmadı, çok şükür çok ciddi bir gayretle, çabayla engellendi. Sadece birkaç ağaç yanmış olabilir. Öyle büyük bir yangına, büyük bir gayretle bu arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum, ciddi bir rüzgar da var" diye konuştu. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç aynı zamanda söndürme çalışmalarına katılan bütün ekiplere telsizden anons geçerek teşekkürlerini iletti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.