Adıyaman'da Çiçeklerle Renk Cümbüşü

Ekili alanlarda çiçeklerin açmasıyla renk cümbüşü ortaya çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'daki ekili alanlarda çiçeklerin açmasıyla adeta renk cümbüşü ortaya çıktı.

Adıyaman'da ekili alanlar çiçeklerin açmasıyla renklendi. Yeşilin hakim olduğu alanlarda açan rengarenk çiçeklerle renk cümbüşü ortaya çıktı. Yağışların zaman zaman devam ettiği kentte, güneşin de çıkmasıyla birlikte doğanın eşsiz güzelliği tüm renkleriyle kendini gösterdi. Gelincikler kırmızı rengiyle yeşilin hakim olduğu ekili alanları kızıla boyarken, sarı ve pembe çiçekler de rengarenk bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Rengarenk bir örtüyle kaplanan ekili alanlar, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.