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Adıyaman'da Çiçeklerle Renk Cümbüşü

Adıyaman'da Çiçeklerle Renk Cümbüşü
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Adıyaman'daki ekili alanlarda çiçeklerin açmasıyla doğa adeta rengarenk bir görüntüye büründü. Gelincikler, sarı ve pembe çiçeklerle zenginleşen manzara, ziyaretçilerine eşsiz bir doğa keyfi sundu.

Ekili alanlarda çiçeklerin açmasıyla renk cümbüşü ortaya çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'daki ekili alanlarda çiçeklerin açmasıyla adeta renk cümbüşü ortaya çıktı.

Adıyaman'da ekili alanlar çiçeklerin açmasıyla renklendi. Yeşilin hakim olduğu alanlarda açan rengarenk çiçeklerle renk cümbüşü ortaya çıktı. Yağışların zaman zaman devam ettiği kentte, güneşin de çıkmasıyla birlikte doğanın eşsiz güzelliği tüm renkleriyle kendini gösterdi. Gelincikler kırmızı rengiyle yeşilin hakim olduğu ekili alanları kızıla boyarken, sarı ve pembe çiçekler de rengarenk bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Rengarenk bir örtüyle kaplanan ekili alanlar, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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