Adıyaman'da CHP Konvoyundaki Bir Araca Tekmeli-Küfürlü Saldırı

Adıyaman'da seçim çalışması yürüten CHP araçlarından birine, AKP'nin Kahta ilçesindeki seçim ofisi önünde bekleyenler tarafından tekme, yumruk ve küfürlü saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra müdahale eden polis ekipleri, saldıranları seçim ofisine doğru yönlendirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Adıyaman'da temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Samsat ilçesindeki çalışmalarının ardından, akşamüstü Adıyaman Havaalanı'na doğru konvoyla yola çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte en önde bulunduğu araç Kahta'dan geçerek havaalanına gitti.

Ancak CHP konvoyunun en sonunda bulunan bir araç Kahta'daki AKP seçim ofisinin önünden geçerken orada bekleyenlerin bir kısmı, bariyerleri aşarak karşı tarafta bulunan yola doğru koştu ve CHP aracına sinkaflar arasında tekme ve yumruk savurdu. Kısa süreli saldırı, aracın hareket ettiği sırada, caddede bekleyen sivil polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Saldıranlar, arkadaki aracın basın mensuplarına ait olduğunu öğrenince, polisin de yönlendirmesiyle aracın geçmesine izin verdiler.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023