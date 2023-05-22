Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu tarım alanlarına zarar verdi

ADIYAMAN - Adıyaman merkez ve ilçelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu meyve bahçeleri ile tarım alanları zarar verdi.

Adıyaman merkez, Besni ve Sincik ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışıyla nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışına yolda yakalanan bir çok vatandaş, akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını dolu darbelerine karşı korumaya çalışırken bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye yada kilimle üzerini örttü. Şiddetli bir şekilde yağan ve ceviz büyüklüğünde bulunan dolu yağışı dakikalarca sürdü. Dolu yağışından dolayı tarım alanlarının ve meyve bahçelerinin zarar gördüğünü vurgulayan Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, "Akşam saatlerinde başlayan bölgemizde 3 beldemiz ve 30'a yakın köyümüzde hem fıstık dikim alanlarında ve hububat ekim alanlarımızda zarar meydana gelmiştir. Tabi çiftçimizin alın teri, emeği bizim için önemli ama ülke ekonomisi için de ciddi kayıplara yol açtı bu. Bu hususta yarın itibariyle Tarım Bakanlığımıza afet ihbarında bulunup biran evvel tespitleri yapılarak bu çiftçilerimizin mevcut kayıplarına destek olmak anlamında Tarım Bakanlığımızdan ve cumhurbaşkanımızdan özel bir destek bekliyoruz. Bölgemiz için önem arz eden pamuk ekim alanlarımızda, hububat ekim alanlarımızda ciddi anlamda bir zarar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun ekonomik anlamda bölgemize ciddi bir zarar verdi, çiftçimizin bu yükün altından tek başına kalkamayacağı, bu hususta da Tarım Bakanlığımızın biran evvel tespitleri yaparak zarar gören çiftçimize destek vermesi anlamında girişimlerimiz yarın itibariyle başlayacaktır" diye konuştu.