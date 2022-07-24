Serinlemek için çaya giren amca ile yeğen boğuldu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu. Alınan bilgiye göre, Mustafa Tatlı (43) ile yeğeni Ahmet Tatlı (13) serinlemek için Çataltepe köyünden geçen Göksu Çayı'na girdi. Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı. AA / Emin Tezerdi - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Serinlemek için çaya giren amca ile yeğen boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.