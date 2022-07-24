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Serinlemek için çaya giren amca ile yeğen boğuldu

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Tatlı (43) ile yeğeni Ahmet Tatlı (13) serinlemek için Çataltepe köyünden geçen Göksu Çayı'na girdi.

Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

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