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Adıyaman'da Çatıda Korkunç Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıkan bir kişi, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü ve hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Vakkas Çetintaş (55), Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıktı.

Dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Çetintaş, hayatını kaybetti.

Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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