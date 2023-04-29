Adıyaman'da çarpışan kamyon ve otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 63 K 0083 plakalı kamyon ile 02 HE 318 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel