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Adıyaman'da çarpışan kamyon ve otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da çarpışan kamyon ve otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 63 K 0083 plakalı kamyon ile 02 HE 318 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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