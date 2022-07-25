Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atıl durumdaki arıtma havuzunda çamura saplanan koyunları, itfaiye ekipleri kurtardı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atıl durumdaki arıtma havuzunda çamura saplanan koyunları, itfaiye ekipleri kurtardı. Şeyhbaba Mahallesi'nde koyunları otlatan İlhan Alan, 5 koyununun bölgede atıl durumda olan arıtma tesisi havuzunda çamura saplandığını fark etti. Kendi imkanlarıyla koyunları bulunduğu yerden çıkaramayan Alan, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından koyunları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti. AA / İsmail Kaya - Güncel Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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