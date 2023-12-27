Adıyaman'da Camide Ayakkabı ve Bisiklet Çalan Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'daki bir camide ayakkabı ve bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mahmut Gürbüz Camii'nde ayakkabı ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin eşkalini belirledi. Gözaltına alınan H.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan caminin kamerasınca kırmızı bir yelekli kişinin terlikle gelerek camiye girip daha sonra bir ayakkabıyla çıktığı görülüyor.