Adıyaman'da Cami İnşaatında Göçük: 6 İşçi Kurtarıldı

1) ADIYAMAN'DA CAMİ İNŞAATINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

ADIYAMAN'da, yapımı devam eden cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte kalan 6 işçi kurtarılıp, tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Hasankendi köyünde meydana geldi. Köyde yapımı süren camide beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yoğun gürültünün duyulduğu göçüğün altında kalan 6 işçiyi fark edenler, durumu ihbar etti. Bölgeye UMKE, Afad, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin, göçük altından çıkardığı 6 işçi, sağlık görevlilerine teslim edildi. 6 yaralı işçi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.