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Adıyaman'da çadırlar arasında görülen yılan paniği

Adıyaman'da çadırlar arasında görülen yılan paniği

Güncel Haberler

Deprem bölgesi Adıyaman'da, çadırlar arasında görülen yılan paniğe neden oldu. Yıkıcı depremin 6 Şubat'ta yaşandığı Adıyaman'da çadır kentlerde kalan vatandaşlar çadırlarının yan kısmında yılan olduğunu fark etti.

Deprem bölgesi Adıyaman'da, çadırlar arasında görülen yılan paniğe neden oldu.

Yıkıcı depremin 6 Şubat'ta yaşandığı Adıyaman'da çadır kentlerde kalan vatandaşlar çadırlarının yan kısmında yılan olduğunu fark etti. Yılanı gören vatandaşlar biran panik yaşadı. Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde görülen yılan vatandaşlar tarafından yakalandı. Bir bidonun içerisine konulan yılan daha sonra yerleşim alanına uzak bir yere bırakıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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