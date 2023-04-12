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Adıyaman'da çadır kentteki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da çadır kentteki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Adıyaman'da çadır kentte çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

Adıyaman'da çadır kentte çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'deki çadır kentte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı zamanda doktor olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dumandan etkilenen kişiye müdahale etti.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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