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Adıyaman'da çadır kentteki otizmli çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

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Adıyaman'da çadır kentteki otizmli çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Adıyaman'da babaannesiyle çadır kentte kalan 6 yaşındaki otizmli Ahmet Karakuş için Adıyaman Belediyesi ve gönüllülerce sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Adıyaman'da babaannesiyle çadır kentte kalan 6 yaşındaki otizmli Ahmet Karakuş için Adıyaman Belediyesi ve gönüllülerce sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Eski otogar bahçesindeki çadır kentte çok sayıda çocuğun katıldığı doğum gününde, Karakuş'un pastadaki mumları üflemesinin ardından hediyeler verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, otizmli Ahmet'in doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Kentin ciddi bir deprem yaşadığını belirten Kılınç, "Kentte birçok vatandaşımız şimdilik çadırda yaşamını sürdürmektedir. Bizler sürekli olarak burada vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ziyaretimizde bir çocuğumuzun doğum gününün olduğunu gördük ve ona pasta alarak süpriz doğum günü etkinliği düzenledik." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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