Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adıyaman'da Cadde ve Sokaklar Temizleniyor

Adıyaman'da Cadde ve Sokaklar Temizleniyor

Güncel Haberler

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem sonrası ağır hasar alan Adıyaman'da cadde ve sokakları temizliyor. Yıkılan binalardan geriye kalan moloz yığınları kaldırılırken, cadde ve sokaklar suyla yıkanıyor. Belediye ekipleri, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Adıyaman'da, cadde ve sokaklar belediye ekiplerince temizleniyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da, yaraların sarılması ve vatandaşların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, yıkılan binalardan geriye kalan moloz yığınlarını kaldırım üzerlerinden alırken bir yandan da cadde ve sokakları suyla yıkıyor. Belediye ekipleri, çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Belediyesi Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title