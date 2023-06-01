Adıyaman'da Cadde ve Sokaklar Temizleniyor
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Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem sonrası ağır hasar alan Adıyaman'da cadde ve sokakları temizliyor. Yıkılan binalardan geriye kalan moloz yığınları kaldırılırken, cadde ve sokaklar suyla yıkanıyor. Belediye ekipleri, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.
Adıyaman'da, cadde ve sokaklar belediye ekiplerince temizleniyor.
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da, yaraların sarılması ve vatandaşların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, yıkılan binalardan geriye kalan moloz yığınlarını kaldırım üzerlerinden alırken bir yandan da cadde ve sokakları suyla yıkıyor. Belediye ekipleri, çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN