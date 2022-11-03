Adıyaman'da boş arazide çocuk cansız bedeni bulundu Güncel Haberler Adıyaman'da sulama havuzunun yanındaki boş arazide erkek çocuk cesedi bulundu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sulama havuzunun yanındaki boş arazide erkek çocuk cesedi bulundu. Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında bulunan sulama havuzunun yanında yerde hareketsiz yatan çocuğu görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Çocuğun cansız bedeni kimlik tespiti ve otopsi için Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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