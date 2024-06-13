Adıyaman'da Bir Ton Sahte Zeytinyağı Bulunan İşletmenin Sahibi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Adıyaman'da sahte zeytinyağı satıldığı bilgisi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Adıyaman'da bir ton sahte zeytinyağı bulunan işletmenin sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte zeytinyağı satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları incelemede bir ton sahte zeytinyağı ele geçirdi.
İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.