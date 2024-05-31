Adıyaman'da bir konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da Hocaömer Mahallesi'ndeki bir konteynerin yanıcı madde dökülerek yakılması olayıyla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adıyaman'da bir konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hocaömer Mahallesi'ndeki bir konteynerin yanıcı madde dökülerek yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 65 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.