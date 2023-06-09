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Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle yaraladı

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle yaraladı

Güncel Haberler

Adıyaman'da tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaralandı.

Adıyaman'da tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaralandı.

Sıratut Mahallesi İzollu Caddesi'nde A.K. ile babası M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.K, av tüfeğiyle babası M.K'ye ateş açtı.

Yaralanan M.K, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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