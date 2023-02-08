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Adıyaman'da bir kadın, askerler tarafından enkazdan çıkarıldı

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Adıyaman'da bir kadın, askerler tarafından enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadın askerler tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadın askerler tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olunduğu belirtildi.

İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerinin, Adıyaman'da enkaz altındaki 4 kişiyle irtibat kurduğu bildirilen açıklamada, "Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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