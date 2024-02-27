Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da Gölebatmaz Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Gölebatmaz Caddesindeki bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tevadi edildi.