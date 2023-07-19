Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde 5 katlı bir binanın altında bulunan iş yeri önündeki tahta paletler, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın daha sonra iş yerine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü. Yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde 5 katlı bir binanın altında bulunan iş yeri önündeki tahta paletler, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın daha sonra iş yerine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü.

Yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu.