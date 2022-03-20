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Bir iş yeri kurşunlandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Turgut Reis Mahallesi'nde, R.B'ye ait iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde pompalı tüfekten çıktığı belirlenen saçmalar bulundu.

Saçmaların iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bir iş yeri kurşunlandı

Bir iş yeri kurşunlandı

Bir iş yeri kurşunlandı

Bir iş yeri kurşunlandı

Bir iş yeri kurşunlandı

Bir iş yeri kurşunlandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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