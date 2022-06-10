Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Haberler

Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Malazgirt Mahallesi'nde tek katlı bir evin tuvaletinde yılan olduğunu fark eden ev sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladığı yılanı doğal ortamına saldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel