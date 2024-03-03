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Adıyaman'da yaşlı adam bir binanın asansöründe ölü bulundu

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Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı binada şüpheli bir ölüm meydana geldi. 72 yaşındaki Mehmet Rençber, asansör içerisinde hareketsiz halde bulundu ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da yaşlı adam bir binadaki asansör içerisinde ölü bulundu.
Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı binada "şüpheli ölüm" ihbarında bulunulması üzerine polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.
Adreste inceleme yapan ekipler, bina asansöründe Mehmet Rençber'i (72) asansör içerisinde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Rençber'in öldüğü belirlendi.
Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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