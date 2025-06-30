Adıyaman'da Biçerdöver-Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
Adıyaman-Kahta kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, biçerdöverin otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.H.A. idaresindeki biçerdöver, Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık köyü yakınlarında, Y.K'nin kullandığı 06 CTS 760 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yan yatan otomobildeki sürücü ve 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel