Adıyaman'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki İbni Mirza Parkı önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
AA / İsmail Kaya - Güncel