Adıyaman'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki İbni Mirza Parkı önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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