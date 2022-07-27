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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağından bıçakla yaralanan A.A. (22) ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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