Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından bıçakla yaralanan A.A. (22) ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel AA / İsmail Kaya Adıyaman Güncel Haberler

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