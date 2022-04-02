Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilemeyen şüpheli yanındaki bıçakla İbrahim B'yi bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Mimar Sinan, Adıyaman, Güncel, Haberler

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