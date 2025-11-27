Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. B.S. isimli şüpheli, kavgada yanında bulundurduğu bıçakla iki kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
