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Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Adıyaman Esentepe Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan H.B. hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki dolmuş durağında iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan H.B. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel

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