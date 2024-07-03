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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde çıkan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla ve darbedilerek yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da bıçaklı kavga sonucu 4 kişi yaralandı.

Bahçecik Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ve darbedilerek yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede zarar gören araçlarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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